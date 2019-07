Mountain bike | Coppa del Mondo Les Gets 2019 | in azione i campioni di cross country e

Mountain bike - Coppa del Mondo Vallnord 2019 : il ritorno dell’iridato Schurter! Sempre meglio Kerschbaumer : Grande spettacolo per l’appuntamento di Coppa del Mondo 2019 di cross country andato in scena ieri a Vallnord (Principato di Andorra). La Mercedes-Benz World Cup infatti, è stata la terza tappa del circuito internazionale di Mountain-bike dove, dopo diverso tempo passato ad inseguire la vittoria, finalmente il campione del Mondo Nino Schurter è tornato ad alzare le braccia al cielo, complice l’assenza del mattatore delle prime due ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Vallnord 2019 : nel downhill trionfano Bruni ed Atherton : Quarto appuntamento per la Coppa del Mondo di Mouintain bike per quanto riguarda il downhill: in questo sabato a Vallnord (Andorra) si sono disputate le prove sia al maschile che al femminile, mentre domani ci sarà spazio per il cross country, specialità olimpica. Tra gli uomini ennesima vittoria per il fenomeno francese Loic Bruni: 4’11”055 il tempo del transalpino, al terzo successo su quattro gare in stagione. Staccato di oltre ...

Coppa del Mondo Mountain bike 2019 : downhill e cross-country si incontrano a Vallnord : Tutti i migliori bikers del panorama internazionale si incontreranno questo fine settimana a Vallnord, nel Principato di Andorra. Difatti, per la prima volta in questa stagione, downhill e cross-country entreranno in scena assieme in occasione della Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2019. Lo spettacolo avrà inizio quest’oggi con lo short track. Mentre domani ci saranno le finali del downhill e domenica le gare XCO. Partendo dal downhill, il ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Leogang 2019 : dominio di Bruni e Hannah. Widmann sempre più convincente : Loic Bruni e Tracey Hannah sono i padroni della terza tappa di Coppa del Mondo Downhill in quel di Leogang, in Austria. Dopo la pioggia e le difficoltà di Fort William, il cielo è tornato a splendere nell’appuntamento alpino, che ha giocato a favore del campione del Mondo Bruni e della Hannah, quest’ultima al suo primo successo in Coppa del Mondo. Loic Bruni ha affrontato un’ottima gara gestendo molto bene il velocissimo e ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Leogang 2019 : Bruni ed Hannah si impongono nel downhill - quinta Widmann : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Mountain bike per la disciplina non olimpica del downhill: massimo circuito internazionale che è andato in scena in Austria, a Leogang. Spettacolare tra gli uomini il francese Loic Bruni: seconda vittoria in tre gare per il classe 1994 che si impone con il tempo di 03:16.132. In una prova davvero apertissima il transalpino ha battuto di tre decimi il sudafricano Greg Minnaar e di mezzo ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Leogang 2019 : Greg Minnaar e Tracey Hannah i migliori nelle qualifiche : Si è aperta oggi a Leogang (Austria) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike downhill. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni, mentre domani andranno in scena le finali. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile, dove il sudafricano Greg Minnaar realizza il miglior tempo in 3:19.444. Il 37enne, tre volte campione del Mondo, torna a brillare in questa run, ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Leogang : occhi puntati sulla nostra Veronika Widmann : Siamo giunti al terzo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. Lasciata la terra scozzese, i più forti bikers a livello internazionale sono pronti a sfidarsi sul percorso austriaco di Leogang. Nella giornata di domani sabato 8 giugno, alle ore 14, andranno in scena le qualifiche; mentre domenica 9 le gare prenderanno il via alle ore 13.30. Partendo dal settore maschile, il detentore della Coppa del Mondo Amaury ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Fort William 2019 : Veronika Widmann ottava in qualificazione - Eleonora Farina in finale di diritto : Sabato dedicato come di consueto alle qualificazioni per la seconda tappa della Coppa del Mondo Downhill 2019. Tutti gli specialisti della disciplina più spettacolare della Mountain bike si sono dati appuntamento a Fort William, suggestiva località immersa nelle Highlands della Scozia, per affrontarsi su un percorso molto tecnico e decisamente impegnativo. La spedizione azzurra si presenta competitiva soprattutto nel settore femminile, ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Fort William 2019 : l’Italia punta su Eleonora Farina e su Veronika Widmann : Questo fine settimana Fort William (Gran Bretagna) ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. La città scozzese è un appuntamento fisso del calendario, presente da ormai sedici anni. Molti big si sono già messi in mostra nel primissimo appuntamento stagionale di Maribor, e vedremo che sorprese ci riserveranno i favoriti nella giornata di domani e domenica; ma attenzione alla pioggia che renderà questa ...

Mountain bike - Ranking UCI 2019 : Gerhard Kerschbaumer in vetta alla graduatoria - primo italiano ad essere numero uno : Le due ruote dello sterrato italiano possono sorridere guardando al recente aggiornamento del Ranking UCI del circuito internazionale della Mountain bike. Nel crosso country maschile, infatti, in vetta alla graduatoria troviamo il nostro Gerhard Kerschbaumer che, per effetto degli ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo, si è permesso il lusso di mettersi alle spalle il fortissimo svizzero Nino Schurter, campione olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto : Mathieu Van der Poel continua a stupire. Italiani in netta rimonta : La Vaysocina Arena di Nove Mesto ha assistito all’ennesima impresa di Mathieu Van Der Poel. Dopo la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo nello short track, il campione olandese ha fatto sua anche la prova regina di ieri confermandosi sempre più leader del massimo circuito di Mountain-bike. Sorride anche il campione del Mondo Nino Schurter, secondo a 19″ dal portacolori della Corendon-Circus dopo una corsa a due super scatenata. Lo ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : clamoroso Mathieu van der Poel - prima vittoria eccezionale! Kerschbaumer settimo : Una stagione da ricordare per uno dei talenti più puri del ciclismo mondiale. Mathieu van der Poel non smette di stupire e, dopo aver conquistato su strada in un modo incredibile l’Amstel Gold Race, si impone anche nella Coppa del Mondo di Mountain bike: il primo successo della carriera per l’olandese nel massimo circuito internazionale arriva nella tappa ceca di Nove Mesto. Un vero e proprio dominio per il fenomenale olandese che ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : bis di Kate Courtney - 19ma Chiara Teocchi : Continua il regno della statunitense Kate Courtney nella Coppa del Mondo di Mountain bike cross country. A Nove Mesto (Repubblica Ceca) la campionessa del Mondo centra la seconda vittoria su due in stagione e rafforza così la leadership nella classifica generale. La portacolori del team Scott-Sram si è imposta con una gara in progressione, riuscendo a fare una poderosa rimonta nel finale. Grande selezione subito nella prima fase e nel giro di ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...