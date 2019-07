Mondiali di nuoto 2019 – Si comincia ancor prima dell’alba | ORARI e GARE della prima

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : gli azzurri in gara domani (venerdì 12 luglio). Su che canale vederli in tv e a che ora : Ci siamo, da questa notte, 12 luglio, per due intense settimane saranno di scena in Corea del Sud, a Gwangju, i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, con un ricchissimo programma che decreterà i nuovi campioni del mondo di Nuoto in vasca, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, tuffi e pallaNuoto; si inizia con le ultime tre discipline nominate, per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato allenato da Patrizia Giallombardo si presenta alla ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : il programma di domani (venerdì 12 luglio). Orari - tv e streaming : domani 12 luglio, nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud), prenderanno il via le gare di Nuoto sincronizzato nella rassegna iridata. Sarà il giorno dei preliminari delle due routine tech del solo e del duo. L’Italia avrà ai nastri di partenza Manila Flamini e la coppia formata da Linda Cerruti e da Costanza Ferro. Un modo per rompere il ghiaccio e ottenere un punteggio degno di considerazione, in vista degli atti conclusivi previsti ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (venerdì 12 luglio). Orari - tv e streaming. Subito tuffi e nuoto sincronizzato : Venerdì 12 luglio incominciano i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, a Gwangju (Corea del Sud) si parte con tuffi e nuoto sincronizzato. Si preannuncia Subito grande spettacolo, un antipasto squisito in attesa dell’inizio dei tornei di pallanuoto e delle gare di nuoto. Ad aprire le danze saranno i tuffi con i preliminari del metro maschile nel pieno della notte italiana, in contemporanea spazio ai preliminari del solo tecnico. La ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il tabellone ed il possibile cammino del Settebello. Possibile incrocio ai quarti con il Montenegro o gli Usa : Tutto pronto per l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda la Pallanuoto: in programma in quel di Gwangju, in Sud Corea, ci sono i Mondiali, che oltre ad assegnare le medaglie saranno fondamentali anche in chiave qualificazione a Tokyo 2020. Il Settebello vuol tornare a centrare un podio a livello internazionale che manca ormai da tempo: la compagine di Sandro Campagna si è preparata al meglio per ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il regolamento del torneo. Passaggio del turno - cosa succede in caso di arrivo a pari punti. In palio anche pass per Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per terminare: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il 14 per esaurirsi il 26, mentre quello maschile inizierà il 15 e terminerà il 27. Il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania, mentre il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. regolamento DEL TORNEO Le sedici squadre di ciascun ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Fabio Scozzoli e la fame di un ragazzino. Classe ed esperienza per tentare l’ennesimo colpaccio : “Siamo ancora qua, eh già” parole e musica di Vasco Rossi nell’interpretazione di Fabio Scozzoli che, a otto anni dal suo dirompente debutto in una competizione iridata a Shanghai 2011 con la doppia medaglia d’argento nei 50 e 100 rana, torna in Estremo Oriente per lanciare un segnale in vista di Tokyo 2020. Il ranista romagnolo, da quel 2011, ne ha passate di tutti i colori: dalla delusione olimpica, a quella mondiale di ...

Nuoto di fondo - Calendario Mondiali 2019 : i giorni e le gare in cui saranno impegnati gli azzurri. Programma - orari - date e tv : Ci siamo. I Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per il Nuoto di fondo, stanno per cominciare. Una competizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). L’Italia potrà contare sulle prestazioni del campione olimpico e mondiale dei 1500 ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il regolamento completo : Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle gare dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il computo complessivo del Bel Paese. L’obiettivo è, dunque, quello di ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggia Giorgio Minisini? Date - programma - orari e tv : Giorgio Minisini sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato che andranno in scena a Gwanjiu (Corea del Sud) dal 12 al 21 luglio. Il romano è il punto di riferimento in questa specialità e in coppia con Manila Flamini andrà a caccia delle medaglie nel duo misto tecnico e nel duo misto libero, le due gare che prevedono la partecipazione di una formazione composta da un uomo e da una donna, un modo ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : evento decisivo per la qualificazione a Tokyo 2020. Il regolamento completo : Dal 13 al 19 luglio le acque libere di Gwangju, in Corea del Sud, saranno l’elemento caratterizzante delle gare dei Mondiali di Nuoto di fondo. Una rassegna importante quella che sta per andare in scena, nella quale il nostro Gregorio Paltrinieri andrà a caccia del successo, coltivando il sogno della magica doppia (fondo-Nuoto in piscina). Greg sarà al via della 10 km per centrare l’obiettivo più prestigioso, in una gara fondamentale ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - 14 anni di sogni. E c’è un’analogia con Federica Pellegrini… : Ci sbilanciamo: l’Italia del Nuoto ma anche dello sport intero ha trovato un potenziale grande personaggio che vive e si allena ai confini del tacco dello Stivale, nella provincia di Taranto, e che, in 14 anni, sembra aver maturato un’esperienza inusuale per una ragazzina della sua età. Benedetta Pilato è il nome nuovo del Nuoto italiano, deve ancora compiere 15 anni, affronta ogni ostacolo con la spensieratezza tipica della sua età ma con la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Ostacoli alla portata : fondamentale l’accesso diretto ai quarti : I Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio: il Settebello è inserito nel girone D con Brasile, Giappone e Germania. Sorteggio sicuramente benevolo con gli uomini di Sandro Campagna: il primato nel raggruppamento spedirebbe gli azzurri direttamente ai quarti saltando gli ottavi, che opporranno seconde e terze classificate. Di seguito gli identikit delle avversarie del Settebello. BRASILE (15 luglio ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Ai Mondiali voglio migliorarmi. Se ci riesco - poche possono battermi” : I giorni corrono velocemente e i Mondiali 2019 di Nuoto (21-28 luglio) sono ormai prossimi. A Gwangju (Corea del Sud), l’Italia della piscina ha voglia di conferme, dopo la brillante rassegna iridata disputata a Budapest (Ungheria) due anni fa. Ripetere certi risultati è sempre complicato, specie in uno sport difficile come questo. Tuttavia, la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha voglia di regalare prestazioni di ...