Moggi | “Le dichiarazioni dell’Inter su Icardi fatte ad arte per sollecitare un’offerta”

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nella rubrica “Il pallone di Luciano”, su Libero,si sofferma sul differente modo di fare mercato delle prime quattro squadre del campionato di Serie A. La Juve punta sul difensore dell’Ajax De Ligt. Anche se il trasferimento non è ancora concluso, scrive, l’affare sarà potato a termine grazie all’intercessione di Raiola. Il procuratore è rimasto molto amico di Nedved e in virtù di questo legame la Juve potrà risparmiare qualche milione sui 75 milioni che chiede il club olandese. Considerando che il giocatore ha già dato il suo ok a Sarri.plaude anche all’arrivo di Buffon, che sarà importante per lo spogliatoio. Il Napoli, dal suo canto, si rinforza in difesa con Di Lorenzo e Manolas, che con Koulibaly darà vita ad una linea difensiva difficilmente superabile. “Il duo De Laurentiis-Giuntoli sta provando a mettere in mano ad ...

