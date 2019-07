Miley Cyrus ha vissuto un’esperienza terrificante sull’aereo che la portava al

Disavventura per Miley Cyrus - panico in aereo : “Pensavamo di morire” : La spiacevole Disavventura che ha visto protagonista la popstar insieme alla sua band, al team, alla madre e alla sorella Brandi è stata raccontata proprio da quest'ultima. L'atterraggio del volo per Glastonbury Festival è stato a dir poco turbolento e ha mandato tutti nel panico, con l'aereo che ha dovuto eseguire rischiose manovre per evitare collisioni con altri mezzi.Continua a leggere

La nuova provocazione di Miley Cyrus. In latex rosso nel suo ultimo video musicale : Pioggia di provocazioni hot per il nuovo video musicale di Miley Cyrus, in cui l'artista è vestita soltanto con una tuta rossa di latex. Oramai è diventata la regina degli "scandali" via web. Miley Cyrus negli ultimi anni continua a provocare con le sue foto e i video fuori dagli schemi. Dopo lo scatto nel deserto in cui appare senza veli e le critiche ricevute per la copertina del suo ultimo LP, a far discutere ora è il suo video ...

L’ultimo singolo di Miley Cyrus è un inno alla femminilità e alla diversità : dovrebbe essere un esempio : Non sono passati tanti giorni da che è andata in scena la finale di Musicultura, vinta, in maniera piuttosto prevedibile e scontata, da Francesco Lettieri. Se ne era parlato, da queste parti, perché si era evidenziato come mancassero ancora una volta artiste donne, a parte la bellissima eccezione di Lavinia Mancusi. Lavinia che è stata considerata da molti la vincitrice morale di questa edizione, come se esistesse da qualche parte un albo d'oro ...

Miley Cyrus come Britney Spears : amiche di red latex : Miley CyrusBritney SpearsFrankie MorelloQueen LabelsGCDSAtsukokudoArmani PrivéFiorucciPhilipp PleinPretty little thingBurberryN°21David KomaAdam Selman Sport GivenchyIl 2000 segna l’Anno Zero per una delle teen idol più adorate della fine del secondo millennio: Britney Spears, che si presenta sui teleschermi (i trend, nel tempo ante social, si captavano su Mtv) fasciata in una tuta aderente, in lattice, nella nuance red. Nel video ...

Miley Cyrus e Diplo hanno sostenuto Lil Nas X dopo i commenti omofobi al suo coming out : E lo stesso rapper ha usato l'ironia per farsi beffe degli haters The post Miley Cyrus e Diplo hanno sostenuto Lil Nas X dopo i commenti omofobi al suo coming out appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus è la nuova icona pop in equilibrio tra provocazioni e videoclip controversi : Continua senza sosta l’attività artistica dell’ex stellina Disney Miley Cyrus nuova icona del pop in equilibrio tra provocazioni e videoclip controversi. Dopo aver partecipato al Glastonbury Festival nel fine settimana, oggi Miley ha pubblicato il video di “Mother’s Daughter”, concepito da lei stessa e dal regista Alexandre Moors: magnetico e provocante, che sicuramente farà discutere. Il singolo “Mother’s Daughter”, che ha già ...

Miley Cyrus canta Nothing Else Matters dei Metallica a Glastonbury 2019 (audio) : Tra i fan dei Four Horsemen e Nothing Else Matters dei Metallica esiste ed insiste un rapporto di amore/odio: il brano è contenuto nello storico Black Album (1991) e compare sempre nelle scalette delle band emergenti, in quel momento in cui non si hanno a disposizione sufficienti brani di propria produzione e urge una compensazione fatta di cover e tributi. Nothing Else Matters dei Metallica è quell'arpeggio in Mi minore, quella cover che ...

Miley Cyrus si esibirà al festival musicale Sunny Hill organizzato dalla fondazione di Dua Lipa : Dal 2 al 4 agosto a Pristina The post Miley Cyrus si esibirà al festival musicale Sunny Hill organizzato dalla fondazione di Dua Lipa appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus ha cantato “Back To Black” di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury : E non solo The post Miley Cyrus ha cantato “Back To Black” di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury appeared first on News Mtv Italia.

Un assaggio del brano di Ariana Grande - Lana Del Rey e Miley Cyrus nel trailer del reboot di Charlie’s Angels (video) : La collaborazione tra Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del reboot di Charlie's Angels è ormai ufficiale: confermati i rumors sulla partnership tra le tre popstar americane, è arrivato anche il trailer del film che rivela un assaggio del brano inciso dall'inedito trio. Le interpreti hanno confermato mercoledì 26 giugno la loro collaborazione di cui si vociferava in rete ormai da qualche giorno sui social ...

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film “Charlie’s Angels” : Can't wait The post Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato : OPS! The post Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola “gallina perduta” : Oh oh The post Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola “gallina perduta” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stanno incidendo un brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels? : Da giorni, ormai, circola in rete un rumor che vorrebbe una partnership di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey in lavorazione e pronta ad essere rilasciata. Una fonte ritenuta attendibile per aver già anticipato l'uscita dell'EP della Cyrus She's Coming ha messo in circolazione l'indiscrezione che parla di una partnership tra le tre popstar. Inizialmente l'ipotesi è parsa di scarsa credibilità, ma il fatto che alcune delle star ...