Milano Marittima | riaprono gli stabilimenti a tempo di record

Maltempo Emilia-Romagna : a Milano Marittima ritorno alla normalità in tempi record : “Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore“. L’assessore al Turismo della ...

Maltempo - tornado devasta Milano Marittima : abbattuti 200 pini secolari - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devasta ta stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima , nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed ...

Un ferito a Milano Marittima - 18 a Pescara (tra cui una donna incinta) : il maltempo si abbatte sull'Italia : Un’ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, causando diversi feriti. A Milano Marittima, in provincia di Ravenna una donna è è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. A Pescara, diciotto persone fino ad ora sono finite in pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come ...