Milan e Inter | perché il nuovo stadio è un progetto contro i tifosi | meno posti | prezzi

Crosetti : “Bellissimo il nuovo stadio di Milan e Inter - peccato che manchino le squadre” : Lapidario e ficcante come sempre Maurizio Crosetti nel suo brevissimo commento su Repubblica riguardo alla questione nuovo stadio di Milano. I due club hanno appena presentato il nuovo progetto al Comune, un progetto che presuppone di abbattere l’impianto più bello d’Italia e che conferma la distanza tra Milano e il resto della penisola. Mentre Roma è impantanata, Napoli si è mossa solo con i soldi delle Universiadi Milan e Inter ...

Ritiri Serie A : Inter - Milan e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

La metà dei ricavi della Serie A è generata da Juve - Inter - Roma - Milan e Napoli : Abbiamo scritto ieri dei dati del Report Calcio realizzato per la Figc. Per la prima volta nella stagione 2017-2018 il valore della produzione della Serie A ha superato quota 3 miliardi di euro. Un risultato che è frutto soprattutto dell’aumento dei ricavi da stadio, nonostante la vetustà dei nostri impianti, che hanno, in media, 60 anni. I margini di guadagno sono ancora ampi: almeno altri 200 milioni. Oggi sul tema torna Milano Finanza, che ...

Nuovo San Siro - Inter e Milan presentano il progetto di fattibilità. L’area sportiva meno estesa di quella commerciale : Dopo tante dichiarazioni, ora c’è anche la proposta preliminare. Insomma, Inter e Milan fanno sul serio. E’ stato presentato ufficialmente al Comune di Milano un progetto di fattibilità da 750 pagine per la realizzazione di un Nuovo stadio da 60.000 spettatori nel quartiere di San Siro, a pochi metri di distanza da dove sorge l’attuale area intitolato a Giuseppe Meazza. La “Scala del Calcio“, in piedi dal 1926, ...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un nuovo Stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Inter e Milan - presentato il progetto del nuovo stadio : l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] : Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di ...

