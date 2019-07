Migranti | Salvini dopo vertice di governo | “Controlli preventivi della Marina militare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Al termine delsull’immigrazione il ministroDifesa, Elisabetta Trenta spiega di aver lettoproposta didi mettere le navia protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controllisulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti. A me basta che le navi delle forze armate difendano i confini via terra, via mare, via aereo: esercito,, Guardia di finanza. Se ciascuno fa il suo in Italia entra chi ha il permesso di entrare”.di: “Più sostegno alle motovedette libiche. Conte sentirà premier Tunisia per rimpatri” ...

ilfoglio_it : Il blocco navale voluto da Salvini comporta rischi per i migranti, ma anche per il personale della Marina Militare.… - Linkiesta : Malgrado i “porti chiusi” i migranti continuano a sbarcare, il costo della benzina continua a salire e la mafia che… - fattoquotidiano : Migranti, vertice di governo con Trenta e Salvini. Conte: “Coordinarsi di più per evitare disguidi” -