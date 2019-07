Melanoma cutaneo | il tumore in aumento in Italia sia negli uomini che nelle donne 

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ilè unla cui incidenza è in costante, siachedonne. E’ quanto dichiarato dai medici dell‘Istituto dermopatico dell’Immacolata, Irccs di Roma (Idi) riuniti questa mattina in una tavola rotonda per discutere del “Nuovo percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da“. Nel 2018, il numero di nuovi casi insi aggira intorno a 13.700, 7.200 tra glie 6.500 tra le donne. Di questi, oltre 950 sono i nuovi casi didiagnosticati all’Idi, circa 200 casi in più rispetto al 2017 e 250 in più rispetto al 2016. “In percentuale possiamo affermare – ha dichiarato Francesco Ricci, responsabileUnit – che il 7% delle nuove diagnosi dipreviste in tuttanel 2018 provengano proprio dall’Idi“. Nonostante il continuo ...

