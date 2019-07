MediaPro | «Obiettivo è solo gestione del canale Lega Serie A»

digital-news

(Di giovedì 11 luglio 2019) La trattativa tra lacalcio diA e, per la creazione di undella, a quanto si apprende, prosegue. La proposta presentata dal gruppo spagnolo-cinese che garantisce un minimo di 1,150 miliardi a stagione (più 55 milioni per i diritti d'autore e 78 milioni per i costi di produzione, con un totale di circa 1,3 miliardi l'anno) per ladei diritti tv del campionato italiano nel triennio 2021-24 sarà analizzata con maggiore attenzione e la scadenza del 10 luglio indicata da...

