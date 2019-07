Maya Hawke | la stella di «Stranger Things 3» che mette già in ombra mamma Uma e papà Ethan

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)Guardare le fotografie dinel corso degli anni ci aiuta a capire come la bambina sia diventata adulta, come la figlia d’arte si sia trasformata in un’artista a tutti gli effetti. Fino a poco tempo fa accompagnava laUma Thurman e ilalle première e alle sfilate come se volesse nascondersi, incurvando leggermente la schiena per proteggersi dagli obiettivi dei paparazzi. Oggi, invece, a, 21 anni appena compiuti, formazione alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra e alAdler Studio of Acting di New York, i fotografi non fanno più paura. Sfila sul tappeto rosso con lo sguardo fiero, dritta come un chiodo, bellissima, la pelle di luna e le lentiggini sulle guance. Merito dei primi ingaggi come modella, dei primi ruoli in miniserie come ...

NetflixIT : Oggi è il compleanno di Maya Hawke che poi è anche Robin che poi è anche la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. AH… - FEMINlSTGRANDE : ormai tutte le mie ig stories sono dedicate a maya hawke. e mi sta bene così - coeurfederico : MAYA HAWKE SEI BELLISSIMA CAZZO -