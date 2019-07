Massacrato per un paio di ciabatte | il video shock | Il risultato ce l' ho in faccia

Riccione - 18enne Massacrato dal branco per un cappellino : è in coma : Il pestaggio è avvenuto a Riccione fra sabato e domenica: i carabinieri indagano sull'accaduto. Il giovane, un ragazzo di origine albanese residente in provincia di Parma, è in coma farmacologico al Bufalini di Cesena. La prognosi rimane riservata. Continua la caccia al gruppo di nordafricani autori della violenza.

Gli affidano il figlio! Ma è stato condannato per aver Massacrato di botte la moglie : A denunciare il caso, attraverso le pagine del Corriere del Veneto, è stato il Centro Veneto Progetti Donna onlus. È stato condannato per aver "minacciato e massacrato di botte la moglie davanti ai figli", ma il Tribunale civile ha deciso comunque di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio minore. Per i giudici, l'uomo, un imprenditore padovano, rappresenterebbe comunque il genitore più 'idoneo'. La protesta: "Grave ...

Polverino chiede lo sconto di pena! Condannato a 14 anni per aver Massacrato a martellate una donna : I legali di Piter Polverino, l'uomo che nel 2016 ha ucciso la 39enne Katia Dell'Omarino a Sansepolcro (Arezzo), hanno impugnato la sentenza di condanna a 14 anni, chiedendo che la pena venga alleggerita perché non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa. Condannato a 16 anni in primo grado, poi ridotti a 14 in appello, oggi Piter Polverini, l'uomo che nel 2016 ha ucciso a martellate la 39enne Katia Dell'Ormarino, ricorre in Cassazione ...