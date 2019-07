Martina Colombari celebra i suoi 44 anni e incanta su Instagram

(Di giovedì 11 luglio 2019) Bella, raggiante e sorridente: cosìil pubblico dinel giorno in cui compie 44. “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, così l’ex Miss Italia festeggia il suo compleanno, mostrandosi in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. Già qualche giorno fa, la bella romagnola aveva condiviso una foto che la ritraeva al mare, con indosso un bikini rosso dove mostrava perfettamente il fisico tonico e scolpito: ventre piatto, addominali ben definiti e bellissimo sorriso le hanno permesso di raggiungere la bellezza di 31.000 like in pochissime ore.Ma qual è il segreto di cotanta bellezza? Anzitutto, tanta attività fisica: bicicletta, corsa, yoga e allenamenti in palestra sono all’ordine del giorno per la bella. Poi un’alimentazione sana e attenta, con pochi carboidrati e tante proteine e verdure. Piccoli sacrifici quotidiani che hanno permesso all’ex modella di mantenersi in splendida forma, anche a distanza di oltre trent’dalla vittoria del titolo di più bella d’Italia.

Ma la bellezza non è certo il solo punto di forza di questa splendida 44enne, che vanta una lunga carriera professionale alle spalle e una meravigliosa vita familiare. Dopo aver vinto Miss Italia nel 1991 e aver lavorato come modella per alcuni dei più grandi stilisti italiani, la Colombari ha dimostrato di avere ottime qualità comunicative lavorando sia come attrice sia come conduttrice televisiva. Impossibile non ricordarla nel ruolo di Gioia Cappello nel telefilm Carabinieri, al fianco di Andrea Roncato, Manuela Arcuri e Paolo Villaggio, oppure nei film Paparazzi e Quello che le ragazze non dicono, diretti da Neri Parenti e Carlo Vanzina. Insomma, una carriera solida e ben meritata, che l’ex modella ha costruito in maniera impeccabile, lavorando fortemente su se stessa.Sembrerebbe quindi che Martina Colombari sia ben in grado di mantenere le cose nel tempo, sia nella vita professionale che in quella privata. Da oltre 20 anni vive al fianco di Alessandro Costacurta, l’ex calciatore che ha sposato nel 2004 da cui ha avuto il piccolo Achille, che oggi ha l’età di 14 anni. Una relazione solida, che i due sono riusciti a mantenere viva grazie alla complicità e al rispetto reciproco della libertà: “Quando ci siamo conosciuti eravamo già popolari. Era importante che rispettassimo ognuno gli spazi dell’altro. E così è stato”.Circondata dall’amore della sua famiglia e forte della sua meravigliosa forma fisica, che la Colombari festeggia i suoi 44 anni, pubblicando un ritratto di sé che lascia il pubblico a bocca aperta.