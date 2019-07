Martina Colombari celebra i suoi 44 anni e incanta su Instagram

dilei

(Di giovedì 11 luglio 2019) Bella, raggiante e sorridente: cosìil pubblico dinel giorno in cui compie 44. “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, così l’ex Miss Italia festeggia il suo compleanno, mostrandosi in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. Già qualche giorno fa, la bella romagnola aveva condiviso una foto che la ritraeva al mare, con indosso un bikini rosso dove mostrava perfettamente il fisico tonico e scolpito: ventre piatto, addominali ben definiti e bellissimo sorriso le hanno permesso di raggiungere la bellezza di 31.000 like in pochissime ore. Ma qual è il segreto di cotanta bellezza? Anzitutto, tanta attività fisica: bicicletta, corsa, yoga e allenamenti in palestra sono all’ordine del giorno per la bella. Poi un’alimentazione sana e attenta, con pochi carboidrati e tante proteine ...

