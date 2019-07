Maria De Filippi in vacanza con i suoi cani - le foto

Silvia Toffanin rifiuta di condurre due programmi di Maria De Filippi : Silvia Toffanin dice no a Temptation Island Vip e Amici Vip Silvia Toffanin ha rifiutato le proposte lavorative di Maria De Filippi. Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, alla conduttrice era stata offerta la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Vip. Due occasioni importanti, che avrebbero intensificato la carriera della giornalista, ma la […] L'articolo Silvia Toffanin rifiuta di condurre due programmi di Maria De Filippi ...

Trono Over - Gemma Galgani scrive a Maria De Filippi : “Leggendaria” : Gemma Galgani del Trono Over fa una dedica a Maria De Filippi Maria De Filippi, in queste ultime ore, è stata protagonista di una campagna contro l’abbandono dei cani. Difatti sui social è stata pubblicata una foto in cui è stata mostrata la popolare conduttrice di Uomini e Donne Over in vacanza con il suo amico a quattro zampe. E nella didascalia di questa immagine le persone sono state invitate a evitare di fare gesti vigliacchi. Una ...

Maria De Filippi fra vacanza e lavoro - mini crociera in Corsica assieme al suo staff : Anche quando è in vacanza, lontana dalla televisione, Maria De Filippi pensa al lavoro. La conduttrice di casa Mediaset infatti ha scelto di fare una mini crociera in barca, lontana da occhi...

Maria De Filippi in vacanza lancia un importante messaggio…leggi le sue parole : Maria De Filippi, 57 anni e non sentirli: il fisico è sempre statuario. Le foto in bikini della regina della tv stanno facendo il giro del web. Se qualcuno sta pensando che Queen Mary... L'articolo Maria De Filippi in vacanza lancia un importante messaggio…leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maria De Filippi in campo contro l'abbandono dei cani in estate (FOTO) : La conduttrice si fa fotografare insieme ai suoi amici a 4 zampe e lancia l'hashtag #noistiamobeneancheinvacanza

Maria De Filippi in vacanza : fisico statuario e importante messaggio : Maria De Filippi in vacanza: fisico statuario e importante messaggio. Le foto fanno il giro del web, i fan si entusiasmano Maria De Filippi, 57 anni e non sentirli: il fisico è sempre statuario. Le foto in bikini della regina della tv stanno facendo il giro del web. Se qualcuno sta pensando che Queen Mary […] L'articolo Maria De Filippi in vacanza: fisico statuario e importante messaggio proviene da Gossip e Tv.

Il rito estivo di Maria De Filippi : vacanze in barca con lo staff - con lei Rudy Zerbi e Garrison : Tradizionali vacanze in barca per Maria De Filippi che sta trascorrendo parte della sua estate al largo della Corsica insieme al suo staff e agli amici fidati. Tra loro compaiono Rudy Zerbi e Garrison Rochelle, ex insegnante d danza ad Amici. Tra qualche giorno la conduttrice raggiungerà il marito Maurizio Costanzo ad Ansedonia.Continua a leggere

Maria De Filippi - il fondamentale messaggio agli italiani : "Vi prego - non fatelo" : Maria De Filippi pubblica sui social una tenera foto insieme al suo cane. Il messaggio è importante: "Con queste foto", dice un comunicato della sua società di produzione Fascino, "la conduttrice Tv sottolinea come l'includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre

Milly Carlucci smentisce Maria De Filippi : "Quella telefonata c'è stata". Rai-Mediaset - un grosso caso : Milly Carlucci tornerà in pista a marzo 2020 con Ballando con le Stelle. Questa potrebbe essere l'edizione in cui (finalmente) potrebbe esserci come ospite la competitor Mediaset Maria De Filippi. "Palinsesti permettendo, chissà. La famosa telefonata fra noi c'è stata", commenta Milly Carlucci su I

Maria De Filippi A 57 anni con un Bikini esplosivo : Anche per Maria De Filippi, conduttrice amatissima dei programmi di maggior successo di Mediaset, è arrivato il momento di godersi il meritato relax dopo le fatiche di una stagione televisiva impegnativa. La moglie di Maurizio Costanzo è stata infatti sorpresa dai paparazzi del settimanale “Chi” mentre si gode una vacanza in barca in Corsica. Non è sola ‘Queen Mary’. Con lei ci sono gli amici e i collaboratori più stretti come Rudy Zerbi e ...

Amici Vip : svelati i primi nomi del cast di Maria De Filippi : Cresce l’attesa per Amici Vip, il nuovo format creato da Maria De Filippi, nato dal talent più famoso della tv. Il programma è stato confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del prossimo palinsesto Mediaset e ha creato da subito grande curiosità. Il nome del conduttore è ancora top secret, anche se in pole position c’è Michelle Hunziker, mentre in questi giorni sono stati svelati i primi nomi del cast.\\ Secondo le prime ...

Amici Vip - l'ufficio stampa di Maria De Filippi precisa : 'Anticipazioni sul cast non vere' : Gianni Sperti, Marco Carta e Paolo Conticini: sono questi i personaggi famosi che il settimanale Spy ha accostato alla prima edizione Vip di Amici. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, infatti, si legge che questi tre artisti sarebbero in trattativa per entrare a far parte del cast del talent show, ognuno per rappresentare la propria categoria: canto, ballo o recitazione. Il capo dell'ufficio stampa di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha ...