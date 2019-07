Maltempo Taranto | ritrovata la cabina dell gru crollata Un collega dell’operaio

Maltempo Taranto - il collega dell’operaio disperso : “La cabina si è bloccata” : Simeone Piergianni, gruista di ArcelorMittal, ha commentato quanto avvenuto ieri sera a Taranto, dove il vento ha fatto crollare una gru e provocato il cedimento di altre due vicine. E’ stato travolto un operaio, precipitato in mare e tuttora disperso. “Abbiamo fatto l’impossibile e l’immaginabile per salvare le persone sulle macchine“, ha raccontato. “Gli altri sono stati avvisati, sono andati sulla ...

Maltempo - il sindaco di Taranto : “Vicini ai familiari dell’operaio disperso - abbandonata ogni speranza” : “L’Amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia ed ai colleghi del giovane Cosimo Massaro. Siamo sgomenti per un incidente che ha replicato esattamente la tragedia di alcuni anni fa, segno che qualcosa su quel pontile non funziona a dovere, segno che ancora tanto si deve fare all’interno delle aree dello stabilimento siderurgico per tutelare la vita umana“: lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo ...

Maltempo Taranto - un collega dell’operaio disperso : “Cabina gru non è riuscita a scendere” : La Guardia costiera, sull'incidente di ieri sera in cui tre gru sono crollate in mare per il forte vento a Taranto, ha fatto sapere che le ricerche del gruista disperso di ArcelorMittal sono ancora in corso. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta mentre Fim, Fiom, Uilm e Ugl con Rsu e Rsl hanno dichiarato uno sciopero immediato.

Maltempo Taranto : difficili le ricerche dell’operaio disperso durante la tempesta - poche speranze che sia vivo [FOTO e VIDEO] : “La forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta nello specchio acqueo antistante la banchina stessa. Sono tutt’ora in corso le ricerche dell’operaio disperso, le cui operazioni sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e ...

Maltempo Taranto : in corso ricerche dell’operaio disperso - complicate dalla torbidità delle acque : “La forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta nello specchio acqueo antistante la banchina stessa. Sono tutt’ora in corso le ricerche dell’operaio disperso, le cui operazioni sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e ...

Maltempo a Taranto - gru dell'ex Ilva crolla in mare : un disperso : Maltempo a Taranto, gru dell'ex Ilva crolla in mare: un disperso Il gruista, 31 anni, si trovava nell’abitacolo quando le raffiche hanno fatto spezzare un pezzo del braccio, facendolo precipitare. Proseguono i soccorsi. Già nel 2012 si era verificato un incidente analogo. “Tragedia che poteva essere evitata”, attaccano i ...

Maltempo : sei morti in Grecia - un disperso a Taranto - tempesta di grandine a Pescara : Il Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheL’ultima colpita, in ordine di tempo, è stata Taranto. Una tromba d’aria si è abbattuta su città e provincia. Una gru dello stabilimento ArcelorMittal Italia, l’ex Ilva, è precipitata in mare e un operaio di 31 anni è disperso. Era solo nell’abitacolo ...

Maltempo - gru spezzata da tromba d'aria cade in mare all'ex Ilva di Taranto : un disperso : Una gru è crollata all'ex Ilva di Taranto a causa del Maltempo che ha interessato la Puglia, con pioggia e forti venti: c'è un disperso. La gru era operante sul quarto sporgente...

Maltempo a Taranto - gru all'ArcelorMittal precipita : operaio disperso in mare | Foto : La città pugliese è stata investita da forti raffiche di vento. I soccorsi sono stati attivati immediatamente

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. Tempesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...

Taranto - crolla una gru per il Maltempo allo stabilimento Arcelor Mittal : un disperso : ?Taranto, una gru è crollata per il maltempo allo stabilimento Arcelor Mittal. Una persona al momento risulta dispersa. A causa delle forti raffiche di vento una gru operante sul...

Maltempo - gru cade in mare all'ex Ilva di Taranto : un disperso : Poco fa verso le 19.30, a causa del Maltempo che ha interessato Taranto e provincia, con pioggia e forti venti, si è verificata la caduta di una gru operante sul quarto sporgente dello...

Maltempo - a Taranto il vento trascina in mare gru dell’ex Ilva : operaio disperso : Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su Taranto e una gru dell’ex Ilva è precipitata in mare cedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria, operaio che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’Ilva scaraventata in mare da un tornado arrivato dal mare. E nel mare Francesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a ...

Maltempo Taranto - all’ex Ilva gru cade in mare : un disperso : A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal Italia, l’ex Ilva di Taranto, è stata abbattuta precipitando in mare. Una persona risulta al momento dispersa. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi. Lo rende noto l'azienda.Continua a leggere