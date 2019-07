Maltempo | strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record dopo la tromba

Maltempo Molise - temporali e forti venti : alberi abbattuti - mezzi pesanti ribaltati - strade allagate : La violenta ondata di Maltempo non ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motrice ribaltati da raffiche di vento, alberi abbattuti, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo ...

Maltempo Pescara : nubifragio dopo la violenta grandinata - strade come fiumi : dopo la violentissima grandinata che ha causato danni e feriti, Pescara ha affrontato un fortissimo temporale: gli allagamenti si registrano ovunque, le strade si sono trasformate in fiumi, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell’ospedale civile. Numerosi i disagi alla viabilità: i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono andati in tilt Nella zona dei colli il manto stradale è rimasto danneggiato. L'articolo ...

Maltempo - a Pescara chicchi di grandine come arance : 18 feriti - auto distrutte e strade come fiumi : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - nubifragio su Milano : pioggia e grandine. Strade allagate - quercia crolla su un'auto LE PREVISIONI : Un nubifragio si è abbattuto in prima serata su Milano e l'hinterland. pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Maltempo - nubifragio su Milano : strade allagate - traffico nel caos : Un nubifragio si sta abbattendo in prima serata su Milano e l'hinterland. Pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Maltempo a Torino - fiume di acqua e grandine per le strade di San Mauro : vie e abitazioni allagate. Le immagini : Temporale e grandine hanno colpito il Piemonte, in particolare Torino e la provincia. Nel video, le immagini dal capoluogo e da San Mauro Torinese, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine. A Villar Focchiardo è morto un uomo di 65 anni che era uscito nei boschi alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente. Video Facebook/Severe Weather Europe Bimbo ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Forte Maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una...

Maltempo a Parma : bomba d’acqua fa straripare torrenti - strade si trasformano in fiumi : La zona più colpita è quella di Langhirano dove un vera e propria bomba d'acqua ha causato lo straripamento di alcuni torrenti e il conseguente allagamento di strade e cantine anche in centro città. Diverse strade chiuse in tutta la provincia e situazione critica anche nella zona montana. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo : esonda il Quisa - strade e case allagate nella bergamasca : Dopo la tempesta che ha messo in ginocchio le province di Bergamo e Brescia ieri sera, questo pomeriggio una nuova ondata di Maltempo ha fatto esondare il torrente Quisa. case e strade allagate in zona Valbrembo. Il nubifragio ha sferzato Bergamo e in particolare i quartieri di Longuelo, Fontana, Castagneta, Valbrembo e Paladina. I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di case e strade. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo - esonda il fiume Potenza nel Maceratese : campi e strade allagati : Nel Maceratese, a Pioraco e Fiuminata, il fiume Potenza è esondato in più punti a causa delle piogge di questi ultimi giorni. In frazione Castello di Fiuminata le acque, oltre ai campi, hanno invaso una strada di collegamento senza creare pericoli per le case coloniche della zona: la situazione e’ stata subito ripristinata. Tutti i fiumi della provincia di Macerata sono costantemente monitorati per il pericolo di esondazioni. La Protezione ...

Maltempo Abruzzo : esonda torrente nel Vastese - fango e detriti invadono le strade : Il torrente di Vallone di San Giovanni, al confine tra i comuni di San Giovanni Lipioni e Castelguidone (Chieti), è esondato nella notte. Le piogge torrenziali delle ultime 48 ore hanno ingrossato il corso d’acqua, che sfocia nel fiume Trigno, provocando la fuoriuscita dagli argini e riversando sulla sede stradale fango e detriti. Impossibile utilizzare il ponte che consente il collegamento alla SS650 fondovalle Trigno. La strada è ...