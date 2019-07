Maltempo | Legambiente | “Gli ultimi episodi confermano la gravità della situazione

Maltempo : Legambiente su esondazione Seveso - a Milano servono investimenti : Milano , 22 giu. (AdnKronos) - Dopo l' esondazione del Seveso a Milano dopo le forti piogge di questa mattina "continuiamo a non imparare la lezione: per una città che si dica resiliente, occorre programmare, e soprattutto realizzare, investimenti che puntino a ripristinare la funzionalità idraulica d

Maltempo Emilia-Romagna - Legambiente : emergenza climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...