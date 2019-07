Maltempo | danni per milioni di euro nelle regioni colpite

Maltempo e danni “scioccanti” in Abruzzo : “Alcune scuole in condizioni critiche - tetti scoperchiati e allagamenti” : “Le scuole di alcuni comuni colpiti dal Maltempo sono in una condizione molto critica a causa dei danni subiti dalla grandinata e dal nubifragio di ieri. Ci sono città e alcuni centri come per esempio Francavilla al Mare (Chieti) che hanno molte scuole con i tetti scoperchiati e con l’acqua che è entrata all’interno degli istituti scolastici“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ...

Emergenza Maltempo : la mappa dei danni regione per regione : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta ondata di Maltempo che ha colpito lungo tutta la penisola con piante sradicate, serre divelte, frutta come le pesche, le mele ed i kiwi flagellata come pure meloni e pomodori ma anche campi allagati e grano e mais stesi a terra dalle forti tempeste di vento, trombe d’aria e temporali intensi accompagnati da grandinate killer: è quanto emerge dal primo monitoraggio ...

Emergenza Maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...

Maltempo - grandine come arance a Pescara : 20 feriti - danni all'università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo Abruzzo : grandine grossa nel pescarese - danni ingenti [FOTO] : Attorno le 12:00 della mattinata odierna un'intensa supercella si sviluppata nel teramano per poi sfilare velocemente sulla costa interessando tutto l'Abruzzo orientale. L'intensa formazione...

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni, specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo - bufera nelle Marche : le foto dei danni a Numana. GALLERY : Maltempo, bufera nelle Marche: le foto dei danni a Numana. GALLERY Costa adriatica flagellata da pioggia e grandine: sulla Riviera del Conero molte strutture turistiche sono state danneggiate dagli alberi buttati giù dal vento. Ed è allerta anche oggi . Le previsioni meteo Parole chiave: ...