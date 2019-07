Maltempo | ancora temporali in Veneto | dichiarato stato di attenzione

Allerta Meteo Estofex : ancora forte Maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Prosegue il Maltempo in Veneto : ancora possibili temporali sulle aree montane : Continuerà anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedì temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione Veneto. Visti i fenomeni ...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Ondata di Maltempo in Serbia : ancora disagi e criticità a Belgrado : A seguito dell’Ondata di maltempo che ha investito la Serbia nei giorni scorsi, sono ancora in corso a Belgrado le operazioni necessarie per tornare alla normalità. I vigili del fuoco sono impegnati nel drenaggio dell’acqua lungo la riva sinistra del Danubio. E’ stata avviata ieri la disinfestazione contro zanzare e altri insetti dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute domenica sulla capitale serba. Il maltempo ha ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Maltempo - situazione ancora critica a Lecco dopo il disastro dei giorni scorsi : Resta critica la situazione nei principali quattro comuni della provincia di Lecco colpiti dall’alluvione d’inizio settimana. A Premana, Pagnona, Primaluna e Dervio la maggior parte degli sfollati sono rientrati nelle case ma ancora oggi decine e decine di cittadini e volontari hanno aiutato a spalare il fango finito in cantine, condotti e abitazioni. E’ il momento anche delle prime stime dei danni, valutati in almeno 10 ...

Maltempo Lombardia : Protezione Civile ancora al lavoro nel Lecchese : La Protezione Civile di Milano sta operando nei Comuni dell’alto lago di Como colpiti dal Maltempo che, nella notte tra l’11 e il 12 giugno, ha provocato allagamenti e smottamenti nell’area del Lecchese. A Dervio, nonostante le 800 persone inizialmente evacuate siano tornate nelle proprie case, le condizioni delle strade e delle abitazioni sono ancora critiche. “Il Comune di Milano – ha spiegato il vicesindaco Anna ...

Maltempo : Protezione civile Milano ancora a lavoro nel Lecchese : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - La Protezione civile di Milano è da mercoledì scorso in missione nei comuni dell’alto lago di Como colpiti dal Maltempo che, nella notte tra l’11 e il 12 giugno, ha provocato allagamenti e smottamenti nell’area del Lecchese. Appena arrivati sul posto il direttore delle

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora Maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Maltempo - alluvione nel Lecchese : ancora circa 200 sfollati : Il post alluvione nel Lecchese e’ gia’ iniziato: domani alle 6 riaprira’ la strada provinciale 62 chiusa da ieri per le frane che hanno colpito Primaluna e la Valsassina. E’ la notizia annunciata durante la visita sul luogo dell’alluvione e l’incontro in Prefettura con le istituzioni locali e forze dell’ordine del capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli, l’assessore regionale ...

Maltempo : emergenza rientrata nel Lecchese - ma ancora disagi : Migliora la situazione dei comuni in provincia di Lecco colpiti dal Maltempo la scorsa notte. Nel comune di Casargo, dice il sindaco Antonio Pasquini all’Adnkronos, “l’allerta meteo è rientrata, si sono verificati danni sulle strade provinciali, soprattutto ci sono state frane nel tratto di strada tra la Val Marcia e Ombrega”. Nel comune di Pagnona invece, il sindaco Colombo Martino spiega che “la situazione è stata ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : abitanti ancora fuori casa : Continuano le misure cautelative per gli abitanti residenti nelle case di Ponte, frazione di Formazza, evacuate la scorsa notte per una frana. I cittadini rimarranno fuori ancora casa: sedici persone alloggeranno infatti da parenti in attesa che migliorino le condizioni meteo. “Per garantire sicurezza dovremo prima ripulire il canalone dal quale si sono staccati sassi e limo, trascinati a valle dalla pioggia intensa”, spiega Bruna ...

Maltempo : in Veneto ancora piogge e temporali - stato di attenzione per canali e possibili frane : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ciclonica che insiste dall’Europa occidentale rende probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro occidentale. Il Centro funzionale decen

Meteo Giugno - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora Maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...