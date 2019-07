Mafia nigeriana | a Palermo operazione della Polizia | sgominata cosca incardinata in zona

Palermo : arresti Mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Le indagini che all'alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza "di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite “connection house”, e registrato numerosi episo

Mafia nigeriana - a Palermo vasta operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana, ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia, ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Palermo : arresti Mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Le indagini che all’alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza “di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite ‘connection house”, e registrato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti”. L'articolo Palermo: arresti mafia nigeriana, scoperte case di ...

Mafia nigeriana e riti "juju" Ragazze costrette al marciapiede : Una complessa struttura organizzativa faceva leva sull'intimidazione e sulla violenza per convincere a prostituirsi giovani Ragazze che, in alcuni casi, venivano sottoposte a rituali juju ed obbligate a prestare giuramento di obbedienza nei confronti della propria 'madame'. Segui su affaritaliani.it

Prostituzione ed immigrazione : i traffici della Mafia nigeriana in Italia : Mauro Indelicato ? La tratta delle nigeriane in ItaliavideoL'operazione "Maman" a PalermoLa Guardia di Finanza a Palermo smantella un'organizzazione legata alla mafia nigeriana dedita allo sfruttamento della Prostituzione ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Ancora l’asse Nigeria – Libia – Italia, ancora le confraternite della mafia nigeriana, ancora Palermo come uno degli hub principali della ...

Truffe romantiche/ C'è la Mafia nigeriana : tra i maggiori business - Chi l'ha visto - : Truffe romantiche, continua l'inchiesta di Chi l'ha visto: aumentano le segnalazioni di foto rubate. Dietro c'è l'ombra della mafia nigeriana.

“Ascia nera” di Leonardo Palmisano : un’inchiesta sulla Mafia nigeriana in Italia : Nel suo ultimo libro, "Ascia nera", Leonardo Palmisano ricostruisce dall'interno le dinamiche della mafia nigeriana in Italia, attraverso le testimonianze delle vittime e dei carnefici. La sua inchiesta parte dal Cara di Borgo Mezzanone per ricostruire il lungo viaggio delle donne nigeriane fino alla traversata del Mediterraneo.Continua a leggere