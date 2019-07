Faceva troppi capricci! Chiude il figlio di 4 anni nell’auto sotto il sole punirlo (Di giovedì 11 luglio 2019) Ha chiuso il figlio di 4 anni in un'auto sotto il sole perché si era “comportato male”. Jessica Lee Brown, 28 anni, è stata accusata di reati di pedofilia e di messa in pericolo di un minore dopo aver intrappolato il giovane nella sua auto a Draper, nello Stato americano dello Utah. Una persona si è fortunatamente accorta del piccolo, che ha descritto come “completamente coperto di sudore con gli occhi gonfi e la fronte calda al tatto”. Ha quindi chiamato la polizia che ha potuto liberare il bambino. La temperatura esterna era di 27 gradi.



Nell'auto gli agenti hanno notato anche una siringa e si sono messi subito sulle tracce della madre. La 28enne ha spiegato alla polizia di essere stata esasperata ma le sue giustificazioni non sono bastate ad evitarle il carcere. La donna infatti ha ammesso di aver lasciato deliberatamente il figlio in macchina con tutti i finestrini serrati per una "punizione". Indagini più approfondite hanno mostrato che la donna Faceva regolarmente uso di eroina. La donna ha poi ammesso alla polizia di aver preso metamfetamina. Il bambino di quattro anni è stato affidato al momento ad un parente mentre la Brown rimane in prigione.

In una dichiarazione l'ufficiale relativa all’incidente, il poliziotto che ha effettuato il salvataggio ha scritto: "Quando sono arrivato in scena c’erano 27,7 gradi Celsius, ho stabilito che il motore del veicolo in cui si trovava il bambino non era acceso e tutte i finestrini erano effettivamente alzati". Secondo il sito web del Children's Hospital di Los Angeles, ogni dieci giorni negli Stati Uniti un bambino muore se lasciato da solo in macchina, e la temperatura del corpo di un bambino sale da tre a cinque volte più velocemente di quello di un adulto.