Madagascar-Tunisia | Coppa d’Africa 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Pronostico Madagascar vs Tunisia - Coppa d’Africa 11-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Madagascar-Tunisia, giovedì 11 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Chiude il programma dei quarti di finale di Coppa d’Africa in Egitto, la sfida tra il Madagascar e la Tunisia, in programma alle 21 allo stadio Al Salam del Cairo. Il Madagascar, alla prima partecipazione in una fase finale, sta scrivendo la storia per aver raggiunti i quarti grazie alla ...