L' uomo moderno arrivò in Europa dall' Africa 150 mila anni prima di quanto si credesse

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'ha lasciato l'moltodisi pensasse e lo ha fatto in più ondate: lo dimostrano i resti fossili di homo sapiens più antichi mai individuati in Eurasia, scoperti in Grecia, che risalgono a 210fa. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, si deve al gruppo dell'università tedesca Eberhard Karl di Tubinga coordinato da Katerina Harvati. Sul piano dell'antropologia, va nella direzione di una tesi – quella di un processo di Out ofpiù anticipato e altrettanto quindi dell'approdo in Eurasia – formulata e indicata anche da altri studi: una spedizione paleoantropologica polacca ha recentemente scoperto in Sudan prove materiali che l'homo erectus si sarebbe incamminato verso la via dell'uscita dal continentenodisi pensasse e che vari gruppi di ...

