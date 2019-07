Lunedì 15 luglio si selezionano le concorrenti a Miss Castellaneta Marina 2019

Il Prime Day di Amazon sarà Lunedì 15 e martedì 16 luglio : Due giorni di sconti su Amazon solo per gli abbonati a Prime, il servizio per ricevere consegne senza costi aggiuntivi

Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%) - Non Sposate le Mie Figlie 13.98% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.647.000 spettatori pari al 23.08% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.367.000 – 21.79%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.109.000 spettatori (5.39%), nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%), ...

Wimbledon 2019 - risultati degli ottavi maschili di Lunedì 8 luglio. Djokovic - Nadal e Federer rulli compressori - lo svizzero spietato con Berrettini : Gli ottavi di finale del singolare maschile dei Super Monday di Wimbledon 2019 hanno visto l’avanzata imperiosa dei big three Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal ma anche almeno un paio di ingressi nei quarti abbastanza sorprendenti. La cronaca del match Berrettini-Federer – La cronaca del match di Djokovic La cronaca del match di Nadal Djokovic incontrerà nei quarti il belga David Goffin, che ha battuto per 7-6 2-6 6-3 6-4 lo ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 8 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Non sposate le mie figlie!, Humandroid, Fast and Furious, Un'estate ai Caraibi, Il caso Thomas Crawford, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini, Agente 007, missione Goldfinger.

Rischio di forti temporali al Nord-est - Lunedì 8 Luglio : Ancora aria piu’ fresca ed umida atlantica mantiene il tempo instabile al Centro-nord della penisola mentre al meridione rimane a dominare l’Anticiclone Africano. Per la giornata odierna sono attesi forti temporali tra pomeriggio-sera al Nord-est. Qui il potenziale d’innesco è in calo rispetto a ieri ma rimane seppur elevato attorno ai 2000J/kg con una discreta vorticità in quota. Avremo quindi la formazione di ...

Calciomercato Lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

La rassegna stampa di Lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (Lunedì 8 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo il Middle Sunday, che per tradizione non prevede tennis a Wimbledon, si ricomincia: sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club si giocano gli ottavi di finale dei Championships per i tornei maschile e femminile. E’ forse la giornata più intensa di tutte, quella di oggi, con 16 incontri di altissimo livello tutti nello spazio dei campi del terzo Slam dell’anno. Sul Centre Court l’apertura è affidata ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (Lunedì 8 luglio). Come vederle in streaming : oggi lunedì 8 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi lunedì 8 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su Olympic ...