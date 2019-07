Lucio Battisti sarà disponibile online : “il suo canto libero” nelle piattaforme streaming - da Spotify ad Apple Music : “Mi ritorni in mente, bella come sei”. Era il 1969 quando Lucio Battisti cantava queste parole scritte da Mogol. E se nel brano lui vede un amore “dissolversi nel vento”, a 50 anni dalla pubblicazione di questo singolo, l’amore degli ascoltatori per il cantautore di Poggio Bustone non si è affatto dissolto, anzi è più vivo che mai. Ora, finalmente, il suo repertorio sarà disponibile su Spotify e sulle altre ...

Ufficiale Masters 2 di Lucio Battisti a due anni dalla prima uscita : svelata la tracklist del cofanetto : Masters 2 di Lucio Battisti arriva il 16 settembre. A distanza di due anni da Masters, la musica dell'indimenticabile artista di Poggio Bustone torna sul mercato con un nuovo cofanetto di successi, rimasterizzati per l'occasione in alta qualità. La prima prova di un ritorno digitale di Lucio Battisti si ebbe nel 2017, quando si decise per la pubblicazione di Masters arrivato sul mercato in quel 29 settembre iconico che fan e meno fan sono ...

Lucio Battisti/ Malattia - riservatezza e il rapporto con Mogol - Techetechetè - : Lucio Battisti, Techetechetè: la scelta di riservatezza di Lucio Battisti ha riguardato anche e soprattutto la natura della Malattia che lo ha portato alla morte nel 1998.