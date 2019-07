Lorella Boccia criticata per le foto al mare lei risponde così

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019) La ballerinae Niccolò Presta si sono sposati d poco tempo e sono in luna di miele. Come location hanno scelto ilblu della Polinesia Francese, nel quale la showgirl si diverte alcome una vera sirena. Tra coccole, scherzi e bikini bollenti, la coppia non dimentica i follower, ai quali regala un reportage mozzafiato. Trae Niccolò il feeling è alle stelle e si vede. Felici come non mai, si stanno godendo giorni indimenticabili. Si abbracciano, si baciano, sorridono estasiati all’obiettivo. Lei posa con indosso bikini striminziti che esaltano le sue forme, lui la prende in giro e la butta in acqua a tradimento. Una felicità minata dagli attacchi degli hater ai quali la coppia non è immune. La, ferocementeper una delle immagini in due pezzi giudicate da alcuni “volgari” condivide un video in cuiagli insulti, ...

lizaisshe : non so se avete presente il marito di Lorella Boccia ma se sapete chi è allora non potete che accordavi con me sul… - jef_sotto : RT @telegnocca: splendida Lorella Boccia ???????? - telegnocca : splendida Lorella Boccia ???????? -