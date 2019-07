Lo street artist italiano che dipinge murales tridimensionali

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) Laart incontra la terza dimensione neidi Peeta,che combina elementi tipici del graffitismo per realizzare opere che sembrano trasformarsi e dissolversi in strutture architettoniche complesse. Forme astratte volteggiano e tagliano i muri, ricordando i lavori del celebrea olandese Escher e giocando in maniera spericolata con le illusioni ottiche. Per vedere alcuni dei più bei lavori di Peeta potete sfogliare la nostra gallery con le sue migliori opere, oppure visitare il suo profilo Instagram. LocheWired.

