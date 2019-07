LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Nell’atletica Perini | Brazzale e

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE14.06 GINNASTICA RITMICA – Iniziata la qualificazione dell’Individuale All-Around Gruppo A – Rotazione 1. Nel gruppo B ci sarà l’unica azzurra in gara, Alessia Russo 14.02 BASKET – Aggiornamenti sulle partite in corso: nella finale del 5°-6° posto Germania-Canada 56-44; in quella del 6-7° Lettonia-Argentina 39-41; in quella del 9°-10° Finlandia-Croazia 39-37 13.58 VOLLEY – Va in archivio il quarto di finale del torneo maschile tra Russia e Giappone: vittoria russa per 3-1 (25-21 25-11 23-25 25-14). Compagine dell’Est che ora attende il nome della prossima rivale che arriverà dal confronto tra Polonia e Cina Taipei 13.53 VOLLEY – 20-11 il parziale del quarto set in favore della Russia contro il Giappone, nei quarti di finale del torneo maschile. I russi vicini al ...

infoitsport : Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 10 luglio: bronzo nel taekwondo per Flecca! - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 11 luglio. Italia subito fuori nell’arco a squadre femminile. Gli azzur… - enricospada2 : #Universiadi #Napoli2019 #Naples2019 #ItaliaTeam Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della decima giornata di… -