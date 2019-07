LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Italia subito fuori nell’arco a

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE10.42 TENNIS TAVOLO – Yidi Wang è la prima finalista del singolare femminile: battuta 4-0 la connazionale Guo in semifinale 10.35 ARCO – Semifinali femminili a squadre: Russia-Svizzera 5-3, Taipei-Usa 5-3. Semifinali maschili: Corea-Ucraina 6-0, Russia-Svizzera 6-0 10.30 ATLETICA – Decimo tempo complessivo per Eleonora Ferrero nella prima gara dell’Eptathlon, i 100 ostacoli. Con il crono di 14″48 l’azzurra totalizza 912 punti, In testa Koala del Burundi con 1093 10.25 ATLETICA – Concluse le qualificazioni del peso donne. In finale Crew (Can), Warren (Tto), Surdu (Mda), Pasechnik (Blr), Mitton (Can), Kardasz (Pol), Song (Chn), Schmidt (Ger), Weschke (Nzl), Makitorma (Fin), Zarankaite (Ltu), Lennman (Swe) 10.20 ARCO – Questi idi finale dei quarti ...

