LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Ferrero bene nell’Heptathlon

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati LIVE oggi 11 luglio : D'Angelo fuori agli ottavi : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi giovedi 11 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Nell’atletica Perini - Brazzale e Riccobon superano il primo turno - Ferrero bene nell’Heptathlon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.06 GINNASTICA RITMICA – Iniziata la qualificazione dell’Individuale All-Around Gruppo A – Rotazione 1. Nel gruppo B ci sarà l’unica azzurra in gara, Alessia Russo 14.02 BASKET – Aggiornamenti sulle partite in corso: nella finale del 5°-6° posto Germania-Canada 56-44; in quella del 6-7° Lettonia-Argentina 39-41; in quella del 9°-10° ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Brazzale e Riccobon in semifinale negli 800 - Ferrero bene nell’Heptathlon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.15 VOLLEY – Va in archivio la finale per il 7° e 8° posto del torneo femminile, con la Repubblica Ceca che si è imposta 25-16 25-16 25-16 contro il Canada 13.12 TAEKWONDO – Natalia D’Angelo perde gli ottavi di finale 3-5 contro l’atleta turca Nafia Kus nella categoria dei -73 kg 13.09 VOLLEY – Situazione più equilibrata nel terzo set nel ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Italia subito fuori nell’arco a squadre. Brazzale e Riccobon in semifinale negli 800 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 11.35 ARCO – Taipei supera 5-1 l’Italia nell’ottavo di finale misto e approda ai quarti di finale 11.30 ATLETICA – Bene Brazzale e Riccobon nelle batterie degli 800 piani uomini. Entrambi riescono ad approdare in semifinale. Per Brazzale quarto posto nella prima batteria con 1’51″74, per Riccobon terzo posto ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Italia subito fuori nell’arco a squadre femminile. Gli azzurri vanno a caccia della top3 nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 10.42 TENNIS TAVOLO – Yidi Wang è la prima finalista del singolare femminile: battuta 4-0 la connazionale Guo in semifinale 10.35 ARCO – Semifinali femminili a squadre: Russia-Svizzera 5-3, Taipei-Usa 5-3. Semifinali maschili: Corea-Ucraina 6-0, Russia-Svizzera 6-0 10.30 ATLETICA – Decimo tempo complessivo per Eleonora Ferrero nella prima gara ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Italia a caccia della top3 nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma delle Universiadi (11 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (11 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima giornata delle Universiadi estive, ottava in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport termineranno il loro programma nella kermesse e tanti saranno gli Italiani in ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica! Nella pallanuoto doppia semifinale - nel volley le azzurre volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.28 BASKET – L’Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Uniti Nella finale femminile. 21.25 volley – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l’Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l’atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a pallanuoto e volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.45 nuoto – Il nuoto delle Universiadi si chiude qui. 19.43 nuoto – La 4×100 mistra uomini consegna la medaglia d’oro agli USA con una rimonta clamorosa di Apple, seconda la Russia poi il Brasile. Italia settima 19.42 nuoto – Si chiude la frazione a delfino, Russia davanti con gli USA in scia, Italiasettima con Razzetti 19.41 nuoto ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 19.12 nuoto – Prossima finale odierna la 4×100 mista donne, quindi toccherà alla 4×100 mista uomini 19.10 ATLETICA – I 1500 metri uomini sono stati vinti dal polacco Rozmys in 3:53.67, argento per il ceco Jan Fris in 3:53.95, terzo il finlandese Joonas Rinne in 3:54.02 19.09 nuoto – Meitz vince in 4.05.80, Caponi 4:10.53, Schmidt ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Oro per Folorunso nei 400m ostacoli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.53 NUOTO – Prossimo appuntamento di giornata la finale dei 400 metri femminili. Al via la nostra Linda Caponi 18.51 ATLETICA – Mentre prosegue la gara di giavellotto, il prossimo appuntamento sarà la finale dei 1500 metri maschili senza azzurri al via 18.49 ATLETICA – Davvero clamorosa la vittoria di Folorunso che ha annichilito le rivali ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Iniziano le finali di nuoto e atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per il bronzo del torneo femminile. 18:24 nuoto – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati LIVE 10 luglio : bronzo nel taekwondo per Flecca! : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Tra poco atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...