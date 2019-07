LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Estasi Italia nell’atletica | oro

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l’oro, battuta l’Ucraina per 85-63. 21:48 CALCIO – Finito il primo tempo,-Giappone 1-1. 21:40 CALCIO – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A 5′ dalla fine 73-50 in favore degli Stati Uniti, ormai certi della medaglia d’oro. 21:30 CALCIO – GOL! Ungaro ha tirato un calcio d’angolo velenosissimo, Yamahara è stato costretto alla deviazione e ha segnato un autogol, 1-0 per gli azzurri. 21:26 BASKET – Al termine del terzo quarto della finalissima tra USA e Ucraina statunitensi avanti per 64-41. 21:19 CALCIO – Gran destro a giro di Ogashiwa, che per poco non ...

zazoomblog : LIVE Italia-Giappone calcio Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA: si parte a Salerno! - #Italia-Giappone #calcio… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 11 luglio. Bogliolo in finale con il personale nei 100 ostacoli! Russo… - zazoomblog : LIVE Italia-Giappone calcio Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA: azzurri obiettivo finale! - #Italia-Giappone… -