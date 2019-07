LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Bogliolo in finale con il

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE20:10 BASKET – Primi 5′ della partita piuttosto equilibrati: 8-8 tra USA e Ucraina. 20:06 ATLETICA – Roberta Bruni salta 4.46, unica in assoluto a farlo per ora! 20:02 VOLLEY – Iniziato il quarto didel torneo maschile tra Italia e Portogallo. 19.57 BASKET – Iniziata laper l’oro tra USA ed Ucraina. 19.54 VOLLEY – Sta per iniziare Italia-Portogallo, match valido per i quarti di. 19.50 ATLETICA – Dopo le quattro prove odierne dell’eptathlon, che si concluderà domani, Eleonora Ferrero è 11ma con 3171. 19.37 ATLETICA – Rachele Bruni scavalca 4.41 nell’asta femminile. Per ora ce l’hanno fatta lei e la statunitense Rachel Marie Baxter. 19.34 VOLLEY FEMMINILE –11° posto Argentina-Cina Taipei 3-1 (19-25, ...

