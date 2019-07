LIVE Madagascar-Tunisia 0-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Msakni realizza il raddoppio

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63′ Ilnon ha creato nessuna occasione per cercare di tornare in partita: semifinale sempre più vicina per le Aquile di Cartagine. 61′ Ottimo inserimento di capitancheunrassicurante. 60′ 2-0!!! VANTAGGIO DELLE AQUILE DI CARTAGINE! 59′ Doppia occasione da calcio d’angolo per la: ancora imprecise le Aquile di Cartagine. 57′ Gli Scorpioni non trovano soluzioni in avanti. 55′ Adrien respinge con i pugni sulla punizione insidiosa di Khazri. 53′ Conclusione del #13 viziata dalla deviazione di Fontaine: vantaggio meritato. 52′ SASSI!!! VANTAGGIO! 1-0 DELLE AQUILE DI CARTAGINE! 50′ Cross pericoloso di Fontaine! Non ci arriva per poco Nomenjanahary. 48′ Inizio scintillante delle Aquile di Cartagine che era riuscito ...

m_oualid : Tunisie - Madagascar : Live score - OA_Sport : LIVE Madagascar-Tunisia, Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: missione semifinale per le Aquile di Cartagine - zazoomblog : LIVE Madagascar-Tunisia Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: missione semifinale per le Aquile di Cartagine -… -