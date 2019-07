LIVE Italia-Portogallo hockey pista | Mondiali 2019 in DIRETTA | azzurri | serve un’impresa

LIVE Italia-Giappone calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri - obiettivo finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Medagliere Universiadi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, Semifinale del torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019 di Napoli, che si giocherà alle ore 21:00 allo Stadio Arechi di Salerno. Entrambe le formazioni si sono fin qui comportate egregiamente: la squadra di coach Daniele Arrigoni ha concluso il gruppo ...

Battiti LIVE 2019 : stasera la prima puntata su Italia 1. Ecco chi ci sarà : Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci - Battiti Live 2019 Senza il Summer Festival, la musica d’estate batte sulle reti Mediaset con il Battiti Live, il concerto itinerante organizzato da Radionorba e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. E sarà anche per questo che Italia 1 ha deciso di anticipare la messa in onda, con la prima puntata in onda questa sera (lo scorso anno fu trasmesso nel mese di agosto) a partire dalle ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.45 nuoto – Il nuoto delle Universiadi si chiude qui. 19.43 nuoto – La 4×100 mistra uomini consegna la medaglia d’oro agli USA con una rimonta clamorosa di Apple, seconda la Russia poi il Brasile. Italia settima 19.42 nuoto – Si chiude la frazione a delfino, Russia davanti con gli USA in scia, Italiasettima con Razzetti 19.41 nuoto ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Tra poco atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

Battiti LIVE 2019 a Vieste nella prima puntata in onda questa sera su Italia 1 : A partire da oggi, alle 21:15 in prima serata su Italia1, debutta il mercoledì dell’estate Italiana con il primo dei cinque appuntamenti televisivi del festival itinerante targato Radionorba, “Battiti Live” condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Ecco le parole del presidente di Radionorba ...