LIVE Costa d’Avorio-Algeria 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Volpi del deserto

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA99′ OCCASIONED’AVORIO! Conclusione a giro di Gradel sugli sviluppi dell’angolo ma la palla finisce di poco alta 98′ Ribaltamento di fronte improvviso e grande occasione per lad’Avorio: Cornet trova spazio in area di rigore e carica il mancino su cui Guedioura si immola coraggiosamente. E’ angolo dopo il controllo del VAR 97′ Ci prova con un destro dalla distanza Feghouli ma non c’è precisione 96′ Sfrutta il cambio supplementare Camara e fuori l’autore del gol Kodjia per Bony 95′che fa la partita in questi supplementari,d’Avorio tutta dietro la linea della palla 94′ Nel frattempo a terra Kodjia per un contrasto di gioco. Grande fatica sul volto dei calciatori, per le alte temperature a Suez 93′ Cambio per la...

zazoomblog : LIVE Costa d’Avorio-Algeria 1-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Kodjia risponde a Feghouli Mahrez vicinissimo al ra… - zazoomnews : LIVE Costa d’Avorio-Algeria 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: gli Elefanti sfidano le Volpi del Deserto - #Costa… - zazoomblog : LIVE Costa d’Avorio-Algeria 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Mahrez vicino al gol per le Volpi del deserto -… -