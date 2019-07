LIVE Costa d’Avorio-Algeria 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Kodjia risponde a

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5′ di recupero 88′ Attenzione, Ounas fa fuori due avversari e poi finisce a terra in area. Nessun fallo sul calciatore del Napoli che sembra essersi lasciato un po’ andare 87′ Ounas si fa subito vedere con un tunnel sull’out destro ma poi la sua iniziativa viene fermata dalla retroguardia ivoriana con le maniere forti. Gomitata di Kessié che viene ammonito 86′ Cambio per l’, fuori Mahrez ed in campo Adam Ounas. Belmadi si gioca la carta del giocatore del Napoli per sfruttare la vena realizzativa del calciatore del Napoli 84′ Gbohouo sceglie perfettamente il tempo dell’uscita per anticipare Mahrez, colpisce il pallone ma anche il capitano dell’. Nessuna infrazione dell’estremo difensore ivoriano che comunque si è preso un grande rischio essendo ...

