LIVE Costa d’Avorio-Algeria 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Kodjia risponde a

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67′ OCCASIONEANCORA!!!! Ripartenza micidiale, ottimo assist di Bounedjah per Mahrez, diagonale del giocatore del Manchester City e salvataggio sulla linea di Bagayoko 66′ Rovesciata di Bensebaini sugli sviluppi dell’angolo che non trova la porta. L’esterno mancino rimane a terra dolorante 65′ OCCASIONE!!! Palla straordinaria di Bellaili per Bounedjah che solo davanti al portiere scarica il suo destro sul portiere ivoriano, che si salva in corner 64′ Prova subito a reagire l’con un cross molto pericolosi dalla sinistra di Bellaili, ancora una volta, ma non ci sono compagni a sostegno 63′ Azione funambolica del n.14 che, in ripartenza, salta secco un avversario algerino, e lascia partire una conclusione radente su cui l’estremo difensore M’Bolhi non può ...

