LIVE Costa d’Avorio-Algeria 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | gli Elefanti sfidano le

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00: PARTITI!!! 17.57: Si parte dagli inni nazionali: è il turno dellad’Avorio 17.55: Entrano in campo le formazioni sul rettangolo di gioco 17.52: Le due selezioni sono nel tunnel del New Suez Stadium, pronte a sfidarsi 17.48: Le squadre a breve torneranno in campo per iniziare questo match atteso, con glie le Volpi del Deserto pronti a regalare emozioni 17.45: 15′ al calcio d’inizio 17.43: Le due compagini stanno ultimando il riscaldamento al New Suez Stadium 17.41: Le due squadre infatti hanno rispettato i pronostici e superato da favorite l’ostacolo ottavi. Gli, con molta fatica, si sono imposti di misura sul Mali(1-0), Mahrez e compagni invece hanno affossato 3-0 la Guinea. 17.39: Chi deciderà dunque questo match. Saranno i colpi di Zaha o di Mahrez a fare la differenza 17.36: ...

