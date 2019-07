L’Invalsi spacca in due l’Italia | al sud il 50% dei ragazzi insufficiente in italiano e

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’Invalsiin due l’Italia. Ieri l’ente di valutazione guidato da Anna Maria Ajello ha presentato la fotografia del sistema scolastico del nostro Paese. Ne parla oggi il Corriere della Sera. Ebbene, da un lato ci sono le scuole del Nord, che portano 4 studenti su 5 (dalle elementari alla maturità) ai traguardi previsti dalla legge, sia inche in matematica. Dall’altro, invece, il Sud: la metà degli alunni delle scuole di Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, arriva alla maturità con insufficienze in entrambe le materie. I picchi di insufficienze si riscontrano negli istituti tecnici e professionali. In Calabria, ad esempio, il 70% deiin, non ha le competenze di base neppure “per leggere un biglietto del treno, un bugiardino di un farmaco, un articolo di giornale”. Il direttore dell’Invalsi, ...

