L' inchiesta sui fondi russi alla Lega e il voto su Von der Leyen

C’è un’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega : (foto: Michele Tantussi/Getty Images) Lo scoop giornalistico di BuzzFeed su una presunta trattativa tra uomini russi non meglio identificati e tre italiani, tra cui Gianluca Savoini, stretto collaboratore di Matteo Salvini, avviata con l’obiettivo di finanziare la Lega con fondi illegittimi, non ha colto di sorpresa i giudici di Milano. Secondo Agi, la procura indaga già da cinque mesi sul caso, e l’ipotesi di reato ...

Per la Presidente del Senato Casellati l’inchiesta sui fondi alla Lega è “pettegolezzo giornalistico” : "Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici": così la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, frena le richieste di chiarimento dei parlamentari del Partito democratico sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla campagna elettorale della Lega.

Vaticano - dopo l'inchiesta sui fondi lascia il direttore del coro della Sistina : Il papa ha accolto la richiesta di monsignor Palombella. A settembre aveva preso il via l'indagine interna sull'uso disinvolto degli introiti, con le ipotesi di riciclaggio, truffa aggravata e peculato

‘Ndrangheta - nell’inchiesta sui parcheggi di Malpensa c’è anche il nome del calciatore Giuseppe Sculli : C’è anche il nome di Giuseppe Sculli nell’inchiesta della procura di Milano sulla ‘ndrangheta a Lonate Pozzolo e Ferno. L’inchiesta è quella che ha portato all’arresto di trentaquattro persone coinvolte a vario titolo nel business dei parcheggi di Malpensa: Tra gli arrestatu anche Enzo Misiano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Sculli è il nipote di Giuseppe Morabito, detto ‘u Tiradrittu, uno ...

Affidi illeciti dell'inchiesta "Angeli e demoni" - Meloni : "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi" : Pina Francone Il leader di Fratelli d’Italia partecipa all’evento "I bambini non si toccano" e chiede condanne esemplari per gli indagati dell’inchiesta "Angeli e Demoni" "I bambini non si toccano", è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli Affidi ...

TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

Catania - inchiesta sui concorsi truccati : si dimette il rettore Francesco Basile. Bussetti : “Miur sarà parte civile” : Lascia la carica di rettore di Catania, dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta ‘Università Bandita’ dalla quale è emerso, secondo l’accusa, che 27 concorsi sono stati truccati. Il chirurgo Francesco Basile, con una lettera inviata a Marco Bussetti, ha rassegnato le dimissioni, dopo essere stato sospeso dal Gip con altri 9 professori dell’Ateneo. Dimissioni che sono state acecttate dal ministro. “A seguito della ...

Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inchiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...

Youtube sotto inchiesta sui contenuti per bambini : Youtube è diventato il canale dove molti fanno milioni di dollari, ma anche la piattaforma che sta inondando i bambini di contenuti non alla loro portata e a cui accedono senza volerlo. Per questo adesso è allo studio un sistema per limitare gli effetti sul pubblico meno pronto e l'interazione con adulti. Questa sarebbe anche la ragione per cui, a quanto scrive il Washington Post, la Federal Trade Commission avrebbe ...

inchiesta sui mondiali del 2022 - Platini arrestato per corruzione : Michel Platini si troverebbe da stamattina nei locali dell'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre. La notizia dal sito Mediapart

Platini fermato per corruzione nell'inchiesta sui mondiali in Qatar 2022. Lui : «Estraneo ai fatti» : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

