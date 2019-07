Lidia Macchi | riaperta l’istruttoria in appello Accolta richiesta della difesa di Binda

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) La Corte d’Assise d’di Milano ha deciso di riaprirenel processo di secondo grado a carico di Stefano, il 51enne già condannato all’ergastolo per l’omicidio dia Cittiglio, nel Varesotto, nel 1987. I giudici hanno accolto ladell’imputato di sentire Piergiorgio Vittorini, il penalista bresciano al quale si sarebbe rivolto un uomo per dichiarare di essere il vero autore di ‘In morte di un’amica‘, il testo inviato dal presunto killer alla famigliagiovane il giorno dopo il delitto, e anche due consulenti grafologici. Nella prossima udienza del 18 luglio verrà sentito l’avvocato Vittorini. Il legale, che era stato chiamato a testimoniare davanti alla Corte d’Assise di Varese, in primo grado si era avvalso del segreto professionale. Secondo l’avvocato Daniele Pizzi, che assiste i familiarigiovane che si ...

Valedance11 : RT @vitaindiretta: Stefano Binda condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Lidia Macchi, uccisa nel 1987 con 29 coltellate.… - MyryPass : RT @vitaindiretta: Stefano Binda condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Lidia Macchi, uccisa nel 1987 con 29 coltellate.… - BlitzQuotidiano : Omicidio Lidia Macchi, processo d’appello per Stefano Binda: nuovo teste e perizie grafologiche… -