Lewis Hamilton F1 | GP Gran Bretagna | “Bello correre in casa | non mi paragono a nessuno

F1 - Lewis Hamilton : “In Austria solo un incidente di percorso - abbiamo un grande vantaggio” : E dopo l’Austria è la volta della Gran Bretagna. Il Circus della F1 si proietta a Silverstone, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo, per il decimo round del Mondiale 2019. Si è reduci dalla discussa vittoria dell’olandese Max Verstappen, davanti al ferrarista Charles Leclerc. Esito della corsa rimasto in bilico lungamente per via del contatto tra i due piloti citati nel penultimo giro. Vero è che, al di ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

“Le nostre imperfezioni ci rendono speciali” - Lewis Hamilton si mette a nudo : l’insegnamento del pilota è da applausi : Lewis Hamilton maestro di vita: la lezione del pilota britannico della Mercedes è da applausi Il weekend di gara dell’Austria non è stato dei migliori per Lewis Hamilton: dopo un inizio di stagione dominante da parte della Mercedes, che ha permesso al britannico di portarsi in vetta alla classifica piloti con un buon vantaggio sui suoi rivali, è arrivato il primo momento no. Nonostante la delusione per la gara non da protagonista, ...

VIDEO Lewis Hamilton dopo la penalità : “Non mi sono accorto di Raikkonen” : Al termine delle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni e domani scatterà dalla quinta piazzola dopo aver ostacolato Kimi Raikkonen durante il Q1 nel giro lanciato. Questa la sua spiegazione dell’accaduto. LA SPIEGAZIONE DI Lewis Hamilton DELL’EPISODIO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Formula 1 - Lewis Hamilton senza peli sulla lingua : “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero” : Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria. Photo4/LaPresse Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione ...

F1 - GP Austria 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza - partirà 5°. Ostruito Raikkonen : Si attendevano notizie da Spielberg (Austria), sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. L’ufficialità è arrivata: Lewis Hamilton è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza e dunque domani inizierà il suo GP dalla quinta posizione. Il britannico, inizialmente secondo a 259 millesimi dalla Ferrari di un eccezionale Charles Leclerc (pole position), si è reso protagonista di un episodio un po’ particolare in Q1: il ...

VIDEO Kimi Raikkonen fa il dito medio a Lewis Hamilton! Britannico sotto inchiesta nelle qualifiche del GP d’Austria : Inconsueto episodio nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: Lewis Hamilton nel Q1 ostacola Kimi Raikkonen nel giro lanciato del finlandese, che comunque non verrà eliminato, il quale per tutta risposta, gli mostra il dito medio. Hamilton al momento è sotto investigazione, i due piloti sono stati chiamati per dare la versione dei fatti. Il Britannico è a rischio penalizzazione. IL VIDEO DEL dito medio DI Kimi ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Oggi Leclerc era imbattibile - sulla gara di domani…” : Lewis Hamilton non è in pole position e questa già di suo è la prima notizia. Il “Re” del sabato, questa volta, non è stato in grado di avere la meglio su uno scatenato Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, con una Mercedes che, per diversi motivi, non è risultata dominante come al solito nel giro veloce. Il pilota inglese, per questo motivo, è soddisfatto della sua prestazione e, ...

VIDEO Lewis Hamilton : “Le Ferrari sembrano veloci al Red Bull Ring” : Lewis Hamilton conclude il suo venerdì del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno mettendo in mostra un passo gara strepitoso, con tutte le mescole, mentre sul giro secco la Ferrari sembra maggiormente insidiosa per le Mercedes. Il campione del mondo lo conferma ai microfoni di Sky Sport, spiegando le che SF90 si trovano bene sul circuito del Red Bull Ring e che sarà una storia ben differente rispetto a Le Castellet. Oggi si annuncia grande ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari sembra veloce - mi aspetto una dura battaglia” : Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto nella graduatoria di questa prima giornata di prove libere del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spielberg, il britannico non è riuscito a completare la sua simulazione del time-attack, danneggiando anche in alcuni casi l’ala anteriore per via della presenza di alcuni dissuasori, esternamente al cordolo, causanti diversi problemi non solo all’alfiere ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari : “sembrano veloci - ma su questo circuito…” : Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata. photo4/Lapresse Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è ...