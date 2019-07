Lega | Sensi Pd | ‘prime parole Fontana su sanzioni Russia | che tempismo’

Dati sensibili o dati personali : differenza e cosa significa a livello Lega le : dati sensibili o dati personali : differenza e cosa significa a livello legale C’è una differenza che, probabilmente, alla stragrande maggioranza delle persone sfugge, ed è quella tra dati personali e dati sensibili . Vediamo cosa dice la legge a questo proposito e perché è opportuno tenere distinti i concetti in oggetto. Se ti interessa saperne di più sull’accordo di riservatezza per i dipendenti delle aziende e sulla sua ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega e M5S raccolgono oltre il 50% dei consensi : Sondaggi elettorali Noto : Lega e M5S raccolgono oltre il 50% dei consensi L’intensa campagna elettorale per le europee ha logorato il governo e i rapporti tra gli alleati. Secondo un Sondaggi o dell’istituto Noto per Cartabianca andato in onda l’11 giugno, la fiducia nei confronti dell’esecutivo giallo verde è calata di tre punti al 43% negli ultimi tre mesi. Sondaggi elettorali Noto : i gialloverdi ottengono oltre il ...

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere