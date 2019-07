Lega-Russia | Savoini si difende | “Vogliono dare fastidio a Salvini” E attacca il M5S

Di Maio : "Lega-Russia? Meglio Putin che i petrolieri" : Il Movimento 5 Stelle prende pubblicamente posizione in merito alle indiscrezioni sui presunti rapporti tra la Lega di Matteo Salvini e i petrolieri russi. "Il M5S fa l'interesse degli italiani, non di altri Paesi!", scrive il primo partito della maggioranza di governo sulla propria pagina Facebook. "La nostra posizione (sull’affare Lega-Russia, ndr) è semplice e l'abbiamo sempre ribadita: al M5S non gliene frega nulla dei petrolieri e men ...

FONDI RUSSI ALLA Lega?/ Sette appunti sul Russiagate italiano : Uno scoop di BuzzFeed parla di possibili finanziamenti illeciti dall'entourage di Vladimir Putin ALLA Lega di Matteo Salvini

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Luglio : Lega - dalla Russia con gasolio. Salvini : “Mai un rublo” : L’audio L’affare petrolio di Mosca per finanziare la Lega Il caso – BuzzFeed pubblica la conversazione del leghista Savoini con i russi: una commessa da 1,5 miliardi di dollari, il 4% al partito per la campagna delle Europee di Carlo Tecce TeleTerzaEtà di Marco Travaglio Il “sovranismo” si porta su tutto, come il trench, il jeans, il cardigan e il beige. Quando qualcuno, nei talk show, è a corto di argomenti, fa una bella tirata ...

Lega - protesta in Aula per presunti fondi dalla Russia : deputati Pd alzano cartelli durante la votazione : protesta del Pd in Aula alla Camera, dopo l’inchiesta giornalistica di BuzzFeed sui finanziamenti alla Lega. Al momento del voto della legge sul turismo i deputati hanno tirato fuori dei cartelli con la cifre 49, che fa riferimento ai finanziamenti pubblici che il tribunale di Genova ha contestato al partito di via Bellerio, e con il numero 65 che fa invece riferimento alla cifra che, secondo i parlamentari che protestavano, la Lega ...

Ecco l'audio segreto degli accordi tra Russia e Lega : Audio e video ©BuzzFeed News, per gentile concessione della testata (tutti i diritti riservati). l'audio che vi facciamo sentire dura un minuto e 37 secondi ed è solo un frammento dell'intero documento a disposizione di BuzzFeed, che dura un'ora e 15 minuti. Qui c'è la trascrizione completa dell'inc

Russiagate tricolore - un audio rivela una presunta trattativa per finanziare la Lega : Salvini: "Mai preso un rublo". Savoini: "Solo blablabla". Ecco l'audio dell'incontro che si sarebbe tenuto all'hotel...

Lega : Zingaretti - ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News. L'articolo Lega: Zingaretti, ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lega : Zingaretti - ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News. L'articolo Lega: Zingaretti, ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi ilLegali per la Lega : Lo sostiene una corposa inchiesta di Buzzfeed, che ha pubblicato audio e trascrizioni di un incontro avvenuto durante l'ultima visita di Salvini a Mosca

Buzzfeed pubblica registrazione segreta su presunti finanziamenti Russia-Lega : Il giornale online americano Buzzfeed ha rivelato di essere in possesso di una registrazione audio in cui, durante un incontro a Mosca, si sentono parlare uno “stretto collaboratore” del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini con uomini russi per negoziare i termini di un accordo che avrebbe portato decine di milioni di dollari alla Lega. Lo scopo “aperto” di quella riunione – a cui parteciparono tre ...