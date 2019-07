Lega | M5S | ‘ok commissione inchiesta ma su finanziamenti a tutti partiti’

Lega : Marcucci - ‘M5S voterà contro commissione - pensa solo a poltrone’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Il M5S perde improvvisamente la voce tutte le volte che è chiamato a passare dalle parole ai fatti. Che cosa farà Di Maio di fronte alla proposta del Pd di istituire una commissione di inchiesta sui rapporti della Lega con la Russia? Ve lo posso anticipare: voterà contro”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.“Il movimento di Casaleggio ha ...

Anna Maria Bernini : "Se salta - salta il governo". Forza Italia brutale contro Lega e M5s : "Farsa senza senso" : "Se non passa, cade il governo". Forza Italia è alla finestra e assiste allo scontro cruento tra Lega e M5s sulla riforma delle autonomie regionali, definita "la goccia che fa traboccare il vaso della maggioranza". Secondo Anna Maria Bernini, capogruppo degli azzurri al Senato, si tratta di "un punt

Autonomia - scontro al tavolo Lega-M5S : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Autonomia - lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - scontro Lega-M5s. Stefani : “Dicano se hanno cambiato idea”. Lezzi : “Vogliono tornare indietro di 50 anni” : scontro tra M5s e Lega al tavolo per le Autonomie. Un nuovo nulla di fatto, dopo le tensioni e gli slittamenti dei vertici precedenti. Ad attaccare è il Carroccio, attraverso le parole della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani: “L’Autonomia è nel contratto di governo: se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Chiedo al M5s se per loro i referendum non valgono più ...

Autonomie - acceso scontro tra Lega e M5S. Conte : "Avanti - ma rispettando la Costituzione" : Non c'è accordo e i toni diventano di ora in ora più accesi in seno al governo per quanto riguarda la questione delle Autonomie regionali, materia di cui si occupa l'apposito ministero guidato dalla leghista Erika Stefani, che stamattina uscendo dal vertice (andato malissimo) con i 5 Stelle ha detto che i pentastellati devono dire se intendono andare avanti o no sulle Autonomie e se accettano o no il risultato del referendum che c'è già ...

Lega : fonti M5S - ‘su inchiesta fondi russi chiediamo trasparenza’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Cosa ne pensiamo? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. chiediamo trasparenza”. Così, fonti M5S, interpellate sull’apertura dell’inchiesta da parte della procura di Milano sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi.“Su questo governo – rimarcano le stesse fonti – non ci ...

Autonomia - rottura tra Lega e M5s : "Così non si va avanti" - "la vergogna delle gabbie salariali" : Ancora niente accordo sull'Autonomia. Lega e Movimento 5 Stelle sono punto a capo: il tavolo a Palazzo Chigi è stato interrotto e posticipato. "Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto", hanno tuonato i leghi

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se qualcuno cambia idea - non si va più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo M5S-Lega al vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...