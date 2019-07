Lega | la Procura di Milano apre un fascicolo sui presunti fondi dalla Russia

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ladiha aperto un'inchiesta sulla vicenda deiilli accordatialladi Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa dellainGianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e proprio in quell'occasione ladiaveva iniziato ad indagare. Ora, però, la diffusione dei file audio da parte di Buzz News potrebbe portare nuova linfa alle indagini mentre al momento la politica sembra voler restare a guardare davanti alle rassicurazioni di Matteo Salvini e la reticenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che non sembra ritenere necessario alcun chiarimento da parte del leader del ...

