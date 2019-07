Lega | Casellati | ‘nessuna faziosità’ | osservato regolamento’**

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le tre interrogazioni che sono state presentate nel febbraio e nel maggio scorso da alcuni senatori del Partito Democratico in merito a presunti finanziamenti di provenienza russa alla Lega, sono tecnicamente inammissibili in quanto contenenti mere supposizioni e circostanze presumibili, tutte infatti coniugate al condizionale”. Lo specifica una nota dell’ufficio stampa del Senato.“Nessuna posizione ‘faziosa’ quindi del Presidente del Senato, ma esclusivamente l’osservanza del Regolamento che, all’articolo 145, prevede che il contenuto di un’interrogazione abbia un oggetto determinato. Per questa ragione, in precedenza, era stata dichiarata ammissibile un’interrogazione presentata dal Partito Democratico relativa ai fondi sequestrati alla Lega, così come allo stesso modo di recente è stata ...

espressonline : La scandalosa risposta della presidente del Senato Casellati, con cui silenzia l'Aula sui rapporti tra Russia e Leg… - AndreaMarcucci : Le aperture di tutti i giornali sono dedicati alla #legarublona ma la presidente del #Senato Casellati impedisce di… - petergomezblog : “Fondi Russia alla Lega”, per la Casellati le registrazioni di Savoini che chiede finanziamenti “sono pettegolezzi… -