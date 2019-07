Le tombe dove si cercava Emanuela Orlandi sono vuote 

agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Le dueaperte oggi al cimitero teutonico all'interno della Città del Vaticano alla ricerca dei resti di, la ragazza scomparsa nel 1983, "vuote". Lo dice il legale della famiglia, Laura Sgrò. "Mi aspettavo di tutto ma non di vedere levuote. Serve fare degli approfondimenti per capire come mai". Le operazioni di apertura erano iniziate alle ore 8:15 di stamani, dopo una preghiera davanti ai due sepolcri guidata dal Rettore del Collegio Teutonico. Lo riferisce il direttore 'ad interim' della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti che sottolinea: "Non è possibile prevedere, al momento, i tempi di durata per concludere tali operazioni, che vedono impiegate una quindicina di persone". Comeindicato dal direttore 'ad interim' della Sala Stampa della Santa ...

