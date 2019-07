Le pessime condizioni del cimitero di Santa Maria Capua Vetere

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Fonte foto: Comunicato stampa2Sezione: Cronache Ignazio Riccio Il caso del lavaggio auto tra le cappelle deldi, nel Casertano, non è l’unica criticità. L’erba è altissima e probabilmente non viene tagliata da mesi. Sono diversi inoltre i loculi danneggiati con marmi spaccati e suppellettili distrutte.

