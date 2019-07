Le notizie del giorno ore 17 | 30

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 11 luglio Specchia l’informazione in studio Giuliano Ferrigno la procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla lega di cui hanno scritto sia il sito americano buzzfeed sia il settimanale l’Espresso l’ipotesi di reato sarebbe quella di corruzione internazionale sono già stati sentiti alcune persone prima che ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno che Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla lega di cui hanno scritto sia il sito americano buzzfeed sia il settimanale l’Espresso lipat di reato sarebbe quella di corruzione internazionale sono già stati sentiti alcune persone prima che la testata americana pubblicati l’audio con la ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale segnalati dalla redazione lei in studio Roberta Frascarelli 10 persone sono morte 64 sono rimaste ferite In uno scontro tra un treno passeggiare una merci nella città meridionale di rahim Yar Khan Il treno merci era fermo quando quello parcheggiare lo ha colpito in velocità la stazione ferroviaria di valar nella provincia orientale del Punjab i feriti dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 5 imbarcazioni Armate della Guardia rivoluzionaria islamica italiana hanno tentato ieri di sequestrare una petroliera britannica nel Golfo Persico sono state respinte da una fregata della Royal Navy lo rendono la tua funzionari statunitensi citati dalla CNN 10 persone sono morte 64 sono rimaste in uno scontro tra un treno passeggiare una merci nella città ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il maltempo ha colpito soprattutto l’Abruzzo Ravennate le marche violenta grandinata a Pescara e tu parte della torta abruzzese con chicchi grandi arance 18 le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine all’ospedale anche una donna incinta. Rita al volto e al capo Se turisti stranieri sono ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio è morto Vincent Lambert l’uomo tetraplegico da oltre 10 anni simbolo in Francia della lotta per il fine vita mi ha dato notizia la sua famiglia questa mattina dopo l’ultima decisione del tribunale i medici gli avevano sospeso Cure alimentazione da mercoledì della scorsa settimana Cambiamo argomento stanno tutti bene i 15 bambini ...

Firefly Lane - Katherine Heigl sarà la protagonista della serie Netflix – notizie serie tv : Firefly Lane, Katherine Heigl sarà la protagonista della nuova serie Netflix tratta dal romanzo di Kristin Hannah.Katherine Heigl (Suits) sarà la protagonista e produttrice di Firefly Lane, un drama per Netflix di Maggie Friedman (No Tomorrow) basato sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah.Scritta e prodotta da Friedman, che sarà anche showrunner, la serie racconta di due migliori amiche inseparabili e del loro rapporto complicato. Firefly ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla da Francesco Vitale in studio dopo una lunga battaglia legale è morto in Francia Vincent Lambert il paziente tetraplegico da oltre 10 anni diventando il simbolo d’oltralpe del dibattito sulle suonerie sul fine vita invece è stato reso noto dalla famiglia parliamo del maltempo sei turisti stranieri sono morte almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi di un ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio pubblico anonimo contenente un proiettile indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato intercettato ieri al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino sulla busta l’indirizzo composto con il giornale dove si legge ministro Duce Matteo Salvini camera a Roma il vicepremier non mi fanno paura Oltre 100 le minacce ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Antonio Logli in carcere per aver ucciso distrutto il cadavere di sua moglie Roberta Ragusa la sentenza definitiva è arrivata dalla cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per l’olio è ritenuto colpevole della morte della donna scomparsa Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello noi comune di San Giuliano Terme e ...